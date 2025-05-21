Recuperaron una moto que fue robada en un delito anterior

La Policía de Corrientes informó que durante la madrugada de este miércoles secuestró una moto robada que estaba siendo utilizada por dos personas para cometer un delito en un barrio de la capital provincial.

El hecho ocurrió cuando los agentes policiales fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad (911), desde donde le notificaron que cerca de las 04:00 en las calles Paysandú y Calingasta, dos personas al bordo de una moto habrían intentado cometer un delito por la zona.

Ante la llamada, los efectivos se dirigieron al lugar donde encontraron una moto con similares características a la del robo previo descripto. Consiguientemente, emprendieron a una pequeña persecución donde lograron dar con los autores del delito metros más adelante, precisamente por las calles Argentina y Estocolmo, pero no lograron detenerlo .

El episodio se produjo cuando los individuos descendían de una motocicleta Honda modelo Fun. Al advertir la presencia de los efectivos, dejaron el rodado abandonado en la vía pública y escaparon a pie por los pasillos cercanos del barrio.

La Policía procedió a secuestrar la moto y fue trasladada a la comisaría jurisdiccional.