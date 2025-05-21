Esquina: cazaron tres carpinchos y fueron demorados en una lancha

Dos personas que se navegaban en una embarcación fueron demoradas en un control de prevención de ilícitos, entre los kilómetros 853 y 855 de la margen izquierda del Río Paraná, con tres carpinchos faenados, en infracción a las leyes de protección de la fauna silvestre.

Fue un trabajo de la Prefectura Naval Argentina que inspeccionó a una embarcación sin nombre ni matrícula, a la altura del kilómetro 855, en la cual iban a bordo dos hombres mayores de edad, según confirmaron al portal Actualidad Esquina.

Al tomar conocimiento el Fiscal en turno Dr. Luciano Bordon, de la Fiscalía Rural y Ambiente de Esquina, se ordenó el secuestro de los animales y la embarcación, así como la aprehensión de los involucrados.Se trataba de una lancha, con un motor fuera de borda Yamaha de 2 HP, en tanto que los tripulantes, se domiciliarían en la ciudad, fueron identificados y se les realizó una requisa correspondiente en presencia de un testigo.

Cabe señalar que la Justicia dispuso no revelar la identidad de ambos.Durante el operativo, se secuestraron tres carpinchos eviscerados con cuero, valuados en $150.000,00, con un peso total de 60 kilogramos, así como dos machetes, dos cuchillos, una faja artesanal, una red de 5 metros de largo y la embarcación con motor, cuyo aforo total ascendió a $4.065.000,00.Finalmente, previo reconocimiento médico, se procedió a entregar a los aprehendidos y los elementos secuestrados a la Policía Especial de Seguridad Rural y Ecológica, según lo ordenado por la Fiscalía interviniente.