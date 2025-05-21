Secuestraron una moto con irregularidades en la numercación

Un trabajo de investigación policial, iniciado en la Capital correntina derivó en una persecución en la localidad de San Luis del Palmar, donde hallaron abandonada una motocicleta de procedencia dudosa ya que presentaba irregularidades en el estampado alfanumérico del motor.

El conductor del rodado, ante un operativo cerrojo montado por personal de la Comisaría local, así comoel área de investigación criminal de la Unidad Regional I, abandonó la moto por Ruta Provincial 5 y calle 13 de Julio, internándose en dirección a una área de montes.

Una vez secuestrado el rodado observaron irregularidades tanto en las numeraciones del cuadro como del motor aunque no pudieron determinar su legal procedencia.La Fiscalía dispuso el inicio de una causa por averiguación de delitos que lleva a cargo la Comisaría Séptima Urbana.