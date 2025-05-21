¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

alerta amarilla Unne La Libertad Avanza
CORRIENTES

Detuvieron a un hombre por merodeo

Por El Litoral

Miércoles, 21 de mayo de 2025 a las 07:55

La Policía de Corrientes informó que en la madrugada de este lunes detuvo a un hombre que actuaba de manera sospechosa en un barrio de la capital provincial.

Cerca de las 02:15, en las calles Pitágoras y Susini, visualizaron a una persona que se encontraba observando varios domicilios y vehículos en la zona.

Ante esta situación, los agentes se acercaron al sujeto en cuestión y al no pudo justificar su permanencia en el lugar fue trasladado a la comisaría jurisdiccional donde se llevan a cabo las diligencias del caso.
 

