Secuestran carne vacuna faenada y detuvieron a tres personas

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron carne vacuna faenada y detuvieron a tres personas en la localidad correntina de Lomas de Vallejos.

El operativo tuvo lugar sobre la Ruta Provincial N° 5, en el acceso a la localidad de Lomas de Vallejos, donde efectivos detuvieron una camioneta Toyota Hilux en la que se trasladaban tres hombres mayores de edad.

Al inspeccionar el vehículo, los agentes constataron que transportaban un animal vacuno faenado.

Ante el requerimiento de la documentación correspondiente, los ocupantes no pudieron acreditar la propiedad ni la procedencia del animal.

Además, el producto cárnico carecía de los sellos sanitarios exigidos por la normativa vigente, lo que hizo presumir que la faena se habría realizado de manera clandestina.

A esto se sumó el hecho de que el vehículo no estaba habilitado para el transporte de carne, en contravención a la Ley de Policía Sanitaria Animal, conforme al artículo 206 del Código Penal.

Por disposición del Fiscal de Investigación en turno, los demorados fueron trasladados junto al vehículo y la carne secuestrada a la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Caá Catí, donde se continúa con la investigación del caso.