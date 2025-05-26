Fue detenido por realizar maniobras peligrosas con su motocicleta

La Policía de Corrientes informó que el domingo detuvo a una persona que realizaba maniobras peligrosas en la capital correntina. Además se secuestró una motocicleta.

Efectivos que realizaban un recorrido de prevención de delitos, durante la mañana del domingo, sobre avenida La Paz y calle Viedma observaron a una persona a bordo de una motocicleta marca Gilera, modelo Smash, quien conducía de manera imprudente.

Por tal motivo, y por el riesgo hacia terceros, se demoró e identificó a un hombre de 46 años, quien además estaba bajo efecto del alcohol.

El demorado y el vehículo fueron trasladados a la comisaría correspondiente, a fin de continuar los trámites del caso.