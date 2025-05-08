¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

PASO DE LA PATRIA

Demoraron a dos personas por el hurto de $270 mil

Por El Litoral

Jueves, 08 de mayo de 2025 a las 20:40

Personal policial de la Comisaría de Paso de la Patria demoró a dos personas en la investigación por el hurto de dinero denunciado por un comerciante local, de la zona céntrica de la localidad.
Los efectivos se movilizaron a partir de la denuncia de por la sustracción de $270,000 de la caja registradora. 
Trabajó personal de la Brigada de Investigación (DIC) que analizó cámaras de seguridad y logró identificar a los presuntos autores del hecho que fueron demorados en sendos operativos en el Barrio 30 Viviendas y otro en el Barrio Bancario. 

