Demoraron a dos personas por el hurto de $270 mil

Personal policial de la Comisaría de Paso de la Patria demoró a dos personas en la investigación por el hurto de dinero denunciado por un comerciante local, de la zona céntrica de la localidad.

Los efectivos se movilizaron a partir de la denuncia de por la sustracción de $270,000 de la caja registradora.

Trabajó personal de la Brigada de Investigación (DIC) que analizó cámaras de seguridad y logró identificar a los presuntos autores del hecho que fueron demorados en sendos operativos en el Barrio 30 Viviendas y otro en el Barrio Bancario.