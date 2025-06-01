Una motocicleta fue totalmente desmantelada tras su robo

La Policía de Corrientes informó que recuperó una motocicleta denunciada como robada en la capital correntina.

Se trató de un operativo conjunto entre los efectivos de la Comisaría XIV Urbana y de la División Anti Arrebatos, tras tomar conocimiento de la denuncia del robo de una motocicleta marca Zanella, modelo ZB. Por tal motivo se desplegó un operativo de búsqueda en zonas estratégicas como viviendas abandonadas, basurales y predios baldíos, llegando hasta los asentamientos del barrio Pirayuí.

En este lugar se encontraron dos bolsas arpillera con diversas autopartes que corresponden al vehículo denunciado. Entre los elementos encontrados se numera: horquilla con rueda completa y amortiguadores traseros, baúl, plásticos del carenado (pechera y cubre piernas), manubrio, cuadro, motor completo con apoya pies, caballete, carburador, suspensión delantera con rueda delantera, tablero, faros delantero y trasero, batería y cableado eléctrico.

Luego de confirmarse que el rodado fue desmantelado, se ordenó que la causa sea caratulada como supuesto robo agravado de vehículo estacionado en la vía pública.

Lo secuestrado fue trasladado a la comisaría mencionada, donde se hicieron las diligencias de rigor y la posterior entrega de las autopartes al propietario del rodado.

