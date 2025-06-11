¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

APARICIÓN

El menor desaparecido en Corrientes fue encontrado sano y salvo

Se había perdido el domingo por la tarde.

Por El Litoral

Miércoles, 11 de junio de 2025 a las 08:08

La Policía de Corrientes informa a la ciudadanía en general que el menor desaparecido este domingo fue encontrado sano y salvo. Por ello, se finaliza el pedido de búsqueda.

Se trata del adolescente Jonas Aron Verón, de 12 años de edad, quien se había perdido y, consecuentemente, ausentado de su domicilio el domingo por la tarde.

Los agentes policiales agradecen a la población y a los medios de comunicación por hacerse eco de la solicitud.

En tanto en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor, se prosiguen con las diligencias del caso, con intervención de autoridades judiciales.
 

