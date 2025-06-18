Varios detenidos en un operativo de contralor en Capital

La Policía de Corrientes informó que el martes realizó un operativo de contralor en la ciudad Capital. Como resultado de esta acción se detuvo a varias personas.

Durante la noche del martes, efectivos de la Comisaría VIII Urbana desplegaron un operativo de identificación de personas y control de documentación vehicular en la zona de influencia de la dependencia.

Como resultado del despliegue se demoraron a varias personas para averiguación de antecedentes policiales. En tanto que no se registró inconvenientes con los vehículos que pasaron por los puntos de control.

Los demorados fueron trasladados a la comisaría mencionada, donde se continúa con las diligencias de rigor.

