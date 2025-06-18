¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

BARRIO DOCTOR MONTAÑA

En la lluviosa noche del martes causaba intranquilidad cerca de un colegio

Demoraron al joven de 23 años y tras verificar sus antecedentes aplicaron una contravención.
 

Por El Litoral

Miércoles, 18 de junio de 2025 a las 17:27

Bajo una fuerte llovizna pasadas las 23:30 del martes, personal de la Comisaría 14° Urbana, demoró a un joven en cercanías del colegio secundario "Dr René Favaloro", ya que su presencia causaba intranquilidad en vecinos y en la comunidad educativa, por temor a la consumación de algún delito.


El sospechoso fue interceptado por un móvil en calles Moratin y calle N°16, donde fue interrogado sobre su presencia en el lugar que no pudo justificar. 
Fue demorado e identificado como Juan M. A. de 23 años, a quien trasladaron hasta la dependencia policial para continuar con los tramites de rigor en la Comisaría Contravencional.
 

