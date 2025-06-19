¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

INSEGURIDAD

Un policía fue herido en la cabeza en un enfrentamiento en un barrio de Corrientes

Un alerta al sistema 911, que informó sobre distubios, convocó a los efectivos al barrio Paloma de la Paz, donde fueron recibidos con violencia por un grupo de personas.

Por El Litoral

Jueves, 19 de junio de 2025 a las 11:32

Un policía resultó herido en un enfrentamiento ocurrido el miércoles en un barrio de la capital correntina. 

Efectivos del Grim 5 fueron alertados por el sistema 911 sobre un grupo de jóvenes que provocaban disturbios en inmediaciones de las calles Cartagena y Güemes del barrio Paloma de la Paz.

Al llegar al lugar, los policías fueron agredidos por un grupo personas, quienes lanzaron objetos contundentes, hiriendo en la cabeza a un sargento. Las primeras averiguaciones afirman que se trataba de un enfrentamiento entre bandas.

El efectivo fue trasladado al servicio de Urgencias del Hospital Escuela para su revisar su estado de salud y constatar el grado de la lesión recibida.

