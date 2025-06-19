Imputaron por homicidio al hombre que mató a presunto ladrón que entró a su casa

A poco más de un mes del hecho, un vecino de la ciudad de Monte Caseros fue imputado por homicidio en un caso calificado como "exceso en la legítima defensa" por el Ministerio Público Fiscal, lo que generó inmediata indignación en la comunidad.

Según la investigación, los acontecimientos ocurrieron el 13 de mayo último, cuando Walter Gustavo Navarrete (52) encontró a Brian Valentín "Bebe" Miño (27) en su propiedad de General Paz y Córdoba durante la madrugada. Todo indicaba que Miño había entrado con intenciones de robo.

El dueño de casa sorprendió al joven pasadas las 4 de la mañana y le disparó con un arma de fuego, causándole la muerte instantánea.

El informe de autopsia determinó que la víctima recibió un único disparo a la altura del riñón derecho que perforó una arteria vital, lo que provocó una "muerte súbita", según el reporte forense.

En la aciaga madrugada del martes 13 se registraron los trágicos acontecimientos que en un primer momento fueron confusos para los investigadores ya que el fallecido no llevaba consigo ningún tipo de documentación personal y tampoco se tenía certeza de las circunstancias.

Esa misma madrugada el cuerpo sin vida de Miño fue trasladado a la morgue judicial por decisión de la Fiscalía a fin de que se le practique la correspondiente autopsia médico policial.

Además, tomaron testimonio a vecinos al propio dueño de casa, y otros familiares quienes aportaron evidencias verbales que se sumaron al expediente que avanzó con más pruebas que reunió el ministerio público, antes de solicitar la imputación del dueño de casa.

Se trata de una polémica determinación que no cayó del todo bien en el seno de sociedad casereña que considera más grave el accionar del fallecido que entró a una casa con lo que consideran intenciones delictivas.

Una de las expresiones en redes sociales expresa: “Entonces si lo encontras en tu casa al ladrón, invitale un café y que se lleve lo que quiera...”; otro, remarcó que “Basta.!!! Si condenan a este hombre todo Monte Caseros tiene que salir a la calle”.

En igual tenor otro vecino planteó con ironía: “Porqué no le imputan al ladrón por exceso de robo...”

También aparecieron reflexiones tales como “qué pena escuchar ésto que un ladrón tenga más derechos, algo tiene que cambiar en esta sociedad. Si murió en una propiedad privada es por algo y más si se trata de un robo”.

Del mismo modo, se reiteraron los pedidos de Justicia en favor de Navarrete con intenciones de formalizar una movilización hasta la sede del Juzgado en turno.