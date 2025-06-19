¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

lluvias en Corrientes doble alerta Docente correntino
lluvias en Corrientes doble alerta Docente correntino
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
OPERATIVO EN EL BARRIO SAMELA SUR

Tras el recupero de cosas robadas hallaron varias dosis de estupefacientes

Secuestraron cocaína y marihuana fraccionadas y listas para la venta

Por El Litoral

Jueves, 19 de junio de 2025 a las 20:21

En un allanamiento realizado este jueves a la mañana en el barrio Samela Sur recuperaron numerosos elementos que fueron denunciados como sustraídos y que interesaban a un oficio remitido por la Fiscalía en turno. 
Además, secuestraron 16 micro dosis de cocaína y dos bochas de marihuana motivo por el cual se solicitó a la presencia del personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes llevaron a cabo el narcotest y pesaje de las sustancias


Trabajó personal de la Comisaría 10° Urbana con la colaboración de las divisiones Canes y Policía de Alto Riesgo (PAR).
En el domicilio allanado, secuestraron de los elementos buscados  como ser dos jarras eléctricas, 30 cuchillos de distintas hojas, juego de llave y numerosas herramientas como ser destornilladores, pinzas y martillos, serrucho y taladro, entre otros.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD