Tras el recupero de cosas robadas hallaron varias dosis de estupefacientes

En un allanamiento realizado este jueves a la mañana en el barrio Samela Sur recuperaron numerosos elementos que fueron denunciados como sustraídos y que interesaban a un oficio remitido por la Fiscalía en turno.

Además, secuestraron 16 micro dosis de cocaína y dos bochas de marihuana motivo por el cual se solicitó a la presencia del personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes llevaron a cabo el narcotest y pesaje de las sustancias

Trabajó personal de la Comisaría 10° Urbana con la colaboración de las divisiones Canes y Policía de Alto Riesgo (PAR).En el domicilio allanado, secuestraron de los elementos buscados como ser dos jarras eléctricas, 30 cuchillos de distintas hojas, juego de llave y numerosas herramientas como ser destornilladores, pinzas y martillos, serrucho y taladro, entre otros.