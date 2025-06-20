Corrientes: tres personas demoradas y una moto secuestrada

La Policía de Corrientes informó que este jueves demoró a tres personas y secuestró una moto en un barrio de la ciudad capital.

Mientras realizaban sus tareas de patrullaje, los agentes observaron dos hombres que de manera sospechosa se transportaban a bordo de una moto en la madrugada de este jueves. Los efectivos inmediatamente interceptaron a los sujetos y ante la falta de justificación de su presencia en el lugar, fueron demorados preventivamente.

El ilícito se produjo en inmediaciones de las calles Sicilia y Sheridan y se trataba de dos jóvenes, uno de 23 y otro de 27 años. La moto era modelo Honda Titan 150, que fue secuestrada.

Más tarde, en otro operativo en la ciudad, otro sujeto de 29 años fue demorado por la Policía quien ante actitudes sospechosa intentó huir de los agentes. El joven fue trasladado a la comisaría jurisdiccional, donde se constató que poseía antecedentes policiales. El hecho sucedió en las calles Barcelona y Sheridan, al rededor de las 02:30.

Los tres demorados como el rodado secuestrado fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales correspondientes, donde se llevan adelante los trámites de rigor.