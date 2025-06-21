Arrastraba una moto y fue detenido por la Policía

La Policía de Corrientes informó que este jueves demoró a un joven que arrastraba una moto en condiciones sospechosas. El hombre fue sorprendido en inmediaciones de la calle Dardo Rocha entre Remedios de Escalada y Los Cocos de la capital correntina.

Mientras los agentes realizaban sus labores de prevención, visualizaron a un joven de unos 29 años que arrastraba una moto marca "Zanella". Cuando los uniformados se acercaron al sujeto, observaron que el rodado no contaba con la llave de encendido y presentaba el tambor de arranque violentado.

El procedimiento se realizó cerca de las 23:00 y minutos más tarde, el joven fue trasladado a la comisaría jurisdiccional, donde se constató que el sujeto contaba con antecedentes contra la propiedad. En el lugar, se hicieron las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho y determinar la procedencia del rodado.