¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

puente Chaco-Corrientes Gendarmería Nacional Municipalidad de Corrientes
puente Chaco-Corrientes Gendarmería Nacional Municipalidad de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Arrastraba una moto y fue detenido por la Policía

El sujeto presentaba antecedentes contra la propiedad.
 

Por El Litoral

Sabado, 21 de junio de 2025 a las 16:57

La Policía de Corrientes informó que este jueves demoró a un joven que arrastraba una moto en condiciones sospechosas. El hombre fue sorprendido en inmediaciones de la calle Dardo Rocha entre Remedios de Escalada y Los Cocos de la capital correntina. 

Mientras los agentes realizaban sus labores de prevención, visualizaron a un joven de unos 29 años que arrastraba una moto marca "Zanella". Cuando los uniformados se acercaron al sujeto, observaron que el rodado no contaba con la llave de encendido y presentaba el tambor de arranque violentado.

El procedimiento se realizó cerca de las 23:00 y  minutos más tarde, el joven fue trasladado a la comisaría jurisdiccional, donde se constató que el sujeto contaba con antecedentes contra la propiedad. En el lugar, se hicieron las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho y determinar la procedencia del rodado.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD