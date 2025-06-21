Robaban cables en una ruta y fueron sorprendidos por la Policía

Efectivos de la Policía Rural y Ecológica con base en Paraje Galarza interceptaron a dos hombres que estaban sustrayendo cables en la intersección de las rutas provinciales Nº 37, 41 y 42. Así lo informó este sábado la Policía de Corrientes.

El procedimiento se desarrolló durante tareas de patrullaje preventivo en la zona.

Al advertir la situación, los uniformados se acercaron al lugar y procedieron a la identificación de los sujetos, ambos mayores de edad, quienes no pudieron justificar ni su presencia ni su accionar.

Como parte del operativo, los efectivos también procedieron al secuestro de una camioneta Chevrolet S10, vehículo en el que se movilizaban los demorados.

Los hombres, junto al vehículo secuestrado, fueron trasladados a la Comisaría 1ª de Ituzaingó, donde se continúan con los trámites de rigor y actuaciones judiciales correspondientes.