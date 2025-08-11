¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Martín Ascúa Lautaro Rosé Encuentro por Corrientes
Corrientes: buscan a un adolescente de 17 años que desapareció en Bella Vista

Se trata de Lautaro Víctor Benítez, de 17 años de edad, de quien no se tienen noticias desde el 10 de agosto. La Policía de Corrientes solicita la colaboración de la población para dar con su paradero.

Por El Litoral

Lunes, 11 de agosto de 2025 a las 16:36

La Comisaría de la Mujer y el Menor de la ciudad correntina de Bella Vista solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Lautaro Víctor Benítez, un adolescente de 17 años que se encuentra desaparecido desde el pasado domingo 10 de agosto.

La denuncia por su ausencia fue realizada por una persona de apellido Sancho, y la fiscalía de Investigación en turno ya fue notificada de la situación.

Según la información policial, al momento de su desaparición, Lautaro vestía un chaleco de color negro con puntos blancos, un buzo negro con capucha, un pantalón jogging negro con detalles verdes y zapatillas blancas.

Sus características físicas son: contextura delgada, tez morocha, estatura aproximada de 1,75 metros, cabello corto de color negro y un detalle de corte en su ceja derecha.

La Policía, que se encuentra realizando la búsqueda, pide a la población que cualquier información que pueda ayudar a encontrar al menor sea comunicada a la Comisaría de la Mujer y el Menor de Bella Vista al número 3794-504253, a la dependencia policial más cercana, o a los teléfonos de emergencia 911 (en la Capital) o 101 (en el interior de la provincia).

