¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Teatro Vera Karina Milei Enrique Vaz Torres
Teatro Vera Karina Milei Enrique Vaz Torres
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
SANTO TOME

Senasa decomisó más de cien kilos de salchichas traídas desde Brasil

Los embutidos eran transportados procedentes del San Borja en un vehículo particular.
 

Por El Litoral

Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 18:53

En un operativo realizado por Senasa, evitaron el ingreso al país de 111 kilos de salchichas que eran transportadas sin autorización por el Puente Internacional Santo Tomé–San Borja.


Según detallaron, estuvo a cargo de agentes del Centro Regional Corrientes-Misiones del organismo, quienes inspeccionaron un vehículo particular y hallaron la mercadería que era transportada de manera ilegal.
Aseguran que no cumplían con las condiciones zoosanitarias exigidas en el país, incumpliendo las resoluciones del Senasa Nº 295/99 y Nº 299/99.


En total, se secuestraron 111 kilogramos de salchichas, las cuales, tras labrarse las actas correspondientes, fueron desnaturalizadas. Desde el organismo sanitario afirmaron que este tipo de prácticas pone en riesgo la salud pública, ya que pueden introducirse enfermedades exóticas.
Cabe recordar que la entidad prohíbe el ingreso de productos cárnicos, lácteos, frutas, hortalizas y otros alimentos de origen animal o vegetal que no cumplan con las condiciones sanitarias correspondientes.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD