San Cosme: demoraron a un hombre por sospecha de delito

Un operativo policial realizado en el área urbana de la localidad de San Cosme culminó con la demora de un joven de 27 años, identificado como S.D., quien fue sorprendido merodeando de forma sospechosa en las inmediaciones de un domicilio particular.

La intervención policial, a cargo del personal de la Comisaría de San Cosme, se inició a raíz del llamado de una vecina. La mujer alertó a las autoridades sobre la presencia del individuo en la intersección de las calles Miguel de los Ríos y San Juan Bautista, lo que generó preocupación en la zona.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron la situación y procedieron a la demora del sujeto por infracción al Artículo 84° del Código de Faltas, que sanciona el merodeo en actitud sospechosa.Como consecuencia de la contravención, al ciudadano se le impuso una sanción de cinco unidades de multa y/o cinco días de arresto.