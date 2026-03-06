Corrientes: secuestran 720 kilos de dorados y surubíes

En un trabajo conjunto entre el PRIAR de la Policía de Corrientes, Gendarmería Nacional y Recursos Naturales, se secuestraron en #Ituzaingó cerca de 720 kilos de pescado transportado de manera ilegal, entre ellos dorados y surubíes, cuya comercialización está prohibida.

La mercadería, que no contaba con cadena de frío ni habilitación, tenía como destino final la provincia de Misiones.

El operativo se inició tras un aviso del destacamento Filadelfia de Gendarmería Nacional, ubicado sobre la ruta nacional 12. Durante un control de rutina, los efectivos detectaron un camión Mercedes Benz Accelo 815 con furgón térmico que transportaba producto ictícola con presuntas irregularidades en la documentación. El vehículo tenía como destino la ciudad de Puerto Iguazú, en Misiones y provenía de Bella Vista (Corrientes).

Ante la situación, se dio intervención a personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó, junto a agentes de Recursos Naturales, quienes interceptaron el rodado en la intersección de las rutas nacionales 12 y 120, a la altura del paraje Santa Tecla.

De acuerdo con el informe de los uniformados, el conductor y su acompañante se negaron a permitir la verificación de la carga. Por eso, hubo que solicitar una orden judicial de registro y secuestro, que fue autorizada por el fiscal Ramón Eugenio Balbastro y el juez de Garantías Néstor Óscar Anocíbar.

Una vez habilitado el procedimiento, los agentes inspeccionaron el interior del furgón y constataron el transporte de 20 surubíes de aproximadamente 1,30 metros —sin cabeza—, 20 dorados enteros de distintos tamaños y ocho cajas de boga cortada, entre otras especies, totalizando unos 720 kilos de pescado.