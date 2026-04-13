Corrientes: condenados por robar autos con inhibidores electrónicos

El Poder Judicial de Corrientes homologó un acuerdo de juicio abreviado pleno por el cual se condenó a integrantes de una banda delictiva por robos cometidos en marzo.

La resolución fue dictada por el juez de Garantías subrogante Gustavo René Buffil, a partir de un acuerdo promovido por el fiscal Adrián Aurelio Casarrubia.

Cómo operaba la banda

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 4 de marzo, cuando los acusados —provenientes de Rosario, provincia de Santa Fe— utilizaron un inhibidor de señal para evitar el cierre centralizado de vehículos.

De este modo, lograron ingresar sin ejercer fuerza y sustraer dinero, celulares y otros elementos de valor.

Entre lo robado se contabilizan:

Un celular valuado entre $600.000 y $700.000

y US$ 600

$750.000 en efectivo

en efectivo Documentación personal

Investigación y detenciones

A partir de tareas investigativas, la Policía logró identificar el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos.

Esto permitió su aprehensión y el secuestro de elementos vinculados a los hechos denunciados.

Penas y reparación a las víctimas

Tras verificar la conformidad de los imputados, el juez homologó el acuerdo y dispuso:

Dos años de prisión en suspenso

Reglas de conducta por el mismo período

Además, se ordenó la devolución del dinero y reparación económica a las víctimas, incluyendo sumas en pesos y dólares.

Otros casos vinculados

Durante la audiencia se informó que el caso ya había sido conciliado con otras dos víctimas bajo la misma modalidad.

La causa continuará respecto de otro implicado, quien cuenta con antecedentes en otra jurisdicción.