Corrientes: policías asistieron un parto dentro de un patrullero

La Policía de Corrientes informó que agentes asistieron el martes a una mujer durante su labor de parto en la ciudad Capital. Tanto la madre como la recién nacida están buenas condiciones de salud.

Los policías actuaron en el momento justo, pues la mujer dio a luz a una beba dentro de un móvil de la fuerza, mientras era trasladada de urgencia al hospital.

Intervención tras alerta al 911

El hecho ocurrió en la tarde del 14 de abril, cuando personal de la Comisaría XIV Urbana fue alertado por el sistema 911 sobre una mujer en trabajo de parto en el barrio Doctor Montaña.

Ante la emergencia, los efectivos acudieron de inmediato al domicilio, donde ya se encontraba una agente del Comando de Patrullas brindando asistencia inicial.

Nacimiento dentro del patrullero

Los uniformados trasladaron a la mujer hacia el Hospital Vidal, pero durante el trayecto advirtieron que el parto estaba avanzado.

Al llegar al centro de salud, y antes de descender del vehículo, el personal constató que la beba estaba naciendo, por lo que procedieron a asistir el parto dentro del móvil policial.

Asistencia médica y estado de salud

Tras el nacimiento, personal de emergencias del hospital intervino para completar la atención. Según informaron, tanto la madre como la recién nacida se encontraban en buen estado de salud.

En el procedimiento que terminó con éxito participaron el Sargento Ayudante, Lorena Fernández, el cabo Miguel Ángel Navarro y el Oficial Subayudante Mayra Romero.

Desde la fuerza destacaron el rápido y profesional accionar de los efectivos ante la situación.