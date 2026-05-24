Operativo contra el narcomenudeo en Corrientes: cuatro detenidos y un demorado

La Policía de Corrientes informó que el sábado desarticuló un kiosco de drogas en la localidad de Curuzú Cuatiá, procedimiento que resultó en la detención de cuatro personas.

El operativo se ejecutó durante la tarde del sábado. Fue el resultado de una tarea de inteligencia y seguimiento previo desplegada por el personal de la División de Investigación Criminal de Curuzú Cuatiá.

Con las pruebas recolectadas que sindicaban el constante movimiento de "clientes" en franjas horarias nocturnas y vespertinas, los investigadores solicitaron la correspondiente orden de requisa. El allanamiento se concretó de manera conjunta entre los efectivos de la DIC y el Grupo de Tareas Operativas (GTO) dependiente de la Unidad Regional III, logrando neutralizar el búnker antes de que los sospechosos pudieran descartar las evidencias.

Secuestro de estupefacientes y dinero en efectivo

Una vez que los grupos operativos aseguraron el perímetro y las dependencias de la vivienda, los especialistas policiales iniciaron una minuciosa inspección de los ambientes, logrando hallar e incautar elementos de directa implicancia con el delito investigado.

Se encontraron dosis de una sustancia de origen vegetal que, tras las correspondientes pruebas de campo orientativas, arrojó positivo para marihuana, con un pesaje total definitivo de 14 gramos fraccionados.

Además, se decomisó una suma no especificada de dinero en efectivo en billetes de curso legal, se presume es el resultado de las transacciones comerciales ilícitas.

En el marco del mandamiento judicial, se demoró a todas las personas que se encontraban dentro de la propiedad al momento del allanamiento.

Cuatro personas mayores de edad (específicamente dos mujeres y dos hombres), apuntadas responsables de regentar el "kiosco" de estupefacientes.

Un joven de identidad reservada, quien fue retenido preventivamente en el lugar para determinar su grado de vinculación con la actividad delictiva o si se trataba de un ocasional comprador.

Lo secuestrado, junto con los cuatro aprehendidos y el demorado, fueron trasladados a la citada dependencia policial, quedando disposición de la Justicia para el inicio de las correspondientes declaraciones e indagatorias.