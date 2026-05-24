Choque fatal en Corrientes: un motociclista murió tras chocar contra un automóvil

Un trágico siniestro vial se registró en la madrugada de este domingo en la ciudad de Goya. Alrededor de las 6, una motocicleta impactó de manera violenta contra un remís.

A raíz del impacto, el conductor del rodado menor murió de manera instantánea en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Por causas y circunstancias que actualmente son objeto de investigación pericial, los dos vehículos coincidieron en la intersección de las calles Ángel Soto y Colón.

De acuerdo con las imágenes y los testimonios relevados en el lugar del hecho, la colisión fue de una violencia extrema. La motocicleta impactó de lleno e incrustó su parte frontal contra el lateral izquierdo del automóvil, precisamente sobre la puerta del conductor, lo que provocó daños materiales de consideración en ambos rodados y la violenta caída del motociclista.

En el siniestro vial se vieron implicados un automóvil marca Chevrolet, utilizado para transporte urbano de pasajeros, de la empresa Colón y una motocicleta 110 cc.

Las autoridades policiales confirmaron que la víctima fatal fue identificada como Nahuel L. El motociclista no sobrevivió al impacto y personal de emergencia constató su muerte en la misma calzada.

Una vez retirado el cuerpo y el remisero de la escena, los iniciaron los peritajes correspondientes sobre el automóvil Chevrolet y los restos de la motocicleta, en tanto que se realizaron las diligencias pertinentes del caso.

Con información de Hechos Goya