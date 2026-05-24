Corrientes: recuperan una bicicleta denunciada como robada

La Policía de Corrientes informó que el sábado recuperó una bicicleta denunciada como robada en la ciudad Capital.

Tras una veloz intervención conjunta entre efectivos de la Comisaría II Urbana y personal del Grupo de Intervención Rápida (Gir) se logró recuperar una bicicleta que había sido sustraída momentos antes en la vía pública bajo la modalidad de arrebato.

El hecho se registró durante la noche del sábado 23 de mayo, cuando operadores del Sistema Integral de Seguridad 911 captaron una llamada que denunciaba un arrebato en la intersección de las calles Lavalle y Cerrito, donde un joven civil había sido despojado de su medio de transporte.

De forma inmediata, se despachó móviles de la Comisaría II Urbana, sumando al GIR. Ambas dependencias desplegaron un rastrillaje en cuadrículas por los pasajes y avenidas del cuadrante.

Persecución y descarte en la calle Suipacha

El despliegue territorial dio sus frutos minutos más tarde en las inmediaciones de la calle Suipacha. Allí, las patrullas del GIR divisaron a un sujeto de identidad desconocida que se movilizaba a gran velocidad a bordo de una bicicleta con idénticas características fisonómicas a la reportada por la víctima del asalto.

Al notar el cerco policial y verse completamente acorralado, el sospechoso arrojó la bicicleta de manera violenta sobre la calzada y emprendió una veloz carrera a pie, logrando escabullirse entre las viviendas de la zona aprovechando la oscuridad de la noche.

Los uniformados procedieron al secuestro preventivo del vehículo recuperado, constatándose que se trataba de una bicicleta marca Ranger, en perfecto estado de conservación.

El rodado fue trasladado hacia la base operativa de la mencionada dependencia. Allí se iniciaron las diligencias judiciales de rigor con intervención de la Unidad Fiscal de turno, notificándose a la víctima del asalto para que se presente con la documentación correspondiente y así concretar la restitución definitiva de su pertenencia.