Corrientes: demoraron a un hombre que tenía un pedido de localización

Un hombre que registraba un pedido de localización fue demorado este MARTES por la mañana durante un operativo de prevención de la Policía de Corrientes.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 10:30 en inmediaciones de avenida Maipú y avenida Alta Gracia, mientras los uniformados llevaban adelante recorridas de prevención en la zona.

La intervención se produjo luego de que el un vecino alertara sobre una persona que deambulaba por la vía pública y que aparentemente se encontraba en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna sustancia.

Con las características aportadas, los efectivos realizaron un rastrillaje por el sector y lograron localizar a un hombre que coincidía con la descripción brindada.

Al identificarlo y efectuar las consultas correspondientes, constataron que registraba un pedido de localización vigente, por lo que fue inmediatamente demorado.

El ciudadano fue trasladado a la Comisaría Vigésimo Primera, donde quedó a disposición de las autoridades competentes mientras se avanzaba con las diligencias de rigor.