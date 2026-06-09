Detuvieron a un hombre tras un robo en un comercio de Corrientes

Un hombre fue detenido este martes luego de ser señalado como presunto autor de un robo cometido en un comercio de la ciudad de Corrientes.

El hecho se registró en un comercio, donde un hombre sustrajo diversos artículos.

A partir de la denuncia, los uniformados iniciaron una búsqueda por el sector y lograron localizar al sospechoso en la intersección de avenida Chacabuco y calle Las Heras.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron tres soportes para televisores LED y LCD.

El hombre, mayor de edad, fue aprehendido y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, mientras que los elementos recuperados fueron trasladados a la dependencia policial.

En la Comisaría Décimo Novena Urbana continúan las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación del hecho.