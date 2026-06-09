Aplicaron multa millonaria por transporte irregular de hacienda en Corrientes

Sobre la Ruta Nacional 12, secuestraron de manera preventiva 55 terneros que eran transportados de manera irregular en un camión jaula y aplicaron una multa de $4 millones de pesos tras detectar graves irregularidades.

El operativo se llevó a cabo durante un control de rutina montado por efectivos de la Policía de Seguridad Vial a la altura de la localidad de Carolina, donde se constató que el vehículo circulaba sin el precinto de seguridad obligatorio y con una carga de animales que no coincidía con la guía de traslado formal, según precisaron fuentes oficiales.



Se trataba de un camión Iveco conducido por un hombre domiciliado en la zona.

Al realizar la inspección técnica, personal idóneo de la Policía Rural y Ecológica de Goya detectó la falta del precinto que garantiza la inviolabilidad de la hacienda y luego confirmaron que la cantidad de terneros declarada en los papeles oficiales difería de los 55 animales que realmente transportaba el acoplado.

Toda la hacienda fue incautada y trasladada de inmediato a las instalaciones de la Sociedad Rural de Goya, donde quedó alojada a disposición de las autoridades para su correspondiente revisión por parte de un médico veterinario policial.

Las fuerzas de seguridad iniciaron las actuaciones contravencionales del caso y destacaron que estos operativos permanentes son clave para asegurar la trazabilidad del ganado, prevenir delitos rurales y transparentar la comercialización en la provincia.