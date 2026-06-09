Corrientes: policías salvaron a una bebé con maniobras de RCP

Una bebé fue salvada por policías de Corrientes tras sufrir un episodio de ahogamiento que la dejó inconsciente. El hecho ocurrió este lunes, cuando una mujer llegó con la menor en brazos y sin reacción al destacamento del barrio San Marcos de la capital.

Según la información oficial, la madre manifestó que la bebé se habría ahogado mientras era alimentada con leche materna. Inmediatamente, los policías iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y lograron estabilizarla.

Posteriormente, la menor fue trasladada al Hospital Vidal para recibir atención médica y continuar bajo observación profesional.