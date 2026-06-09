Corrientes: una beba atragantada fue salvada por policías

La Policía de Corrientes informó que domingo efectivos salvaron la vida de una menor en la ciudad Capital, gracias a la aplicación de maniobras de Heimlich.

Efectivos de la Comisaría XVI Urbana recibieron una llamada del Sistema Integral de Seguridad 911 que encendió las alarmas de los servicios de asistencia.

Una madre en una crisis de nervios solicitaba la presencia de la fuerza pública en su propiedad, ubicada sobre la calle Niño Jesús.

La mujer manifestó su hija menor, de apenas un año de vida, había sufrido un grave accidente doméstico mientras se alimentaba, quedando con sus vías aéreas bloqueadas a raíz de un atragantamiento con la comida que consumía en ese momento.

Intervención heroica de los sargentos de la Comisaría XVI

Tras el llamado, una dotación de la Comisaría XVI Urbana acudió al lugar de manera inmediata. Los suboficiales asignados al móvil, el sargento ayudante Emilio Machuca y el sargento primero Walter Alexis Dechat, se dirigieron al domicilio a toda velocidad.

Al ingresar a la vivienda, los policías se encontraron con la beba con serios signos de asfixia y sin poder ventilar de forma adecuada. De inmediato aplicaron sus conocimientos en primeros auxilios, los agentes tomaron a la menor y le practicaron de forma coordinada la maniobra de Heimlich.

El procedimiento dio resultado a los pocos instantes, logrando expulsar el alimento que bloqueaba la laringe y restituyendo el flujo normal de las vías respiratorias de la niña.

Traslado al Hospital Pediátrico en perfecto estado de salud

Una vez estabilizados los signos vitales de la menor y contenido el cuadro de shock de la familia, el personal actuante dispuso el traslado preventivo y urgente hacia el hospital pedíatrico de la Capital.

La beba ingresó al Servicio de Emergencias del Hospital Pediátrico Juan Pablo II, donde el cuerpo de médicos y enfermeros de guardia la sometió a una revisión clínica.

Las autoridades médicas informaron que la paciente llegó al hospital en perfecto estado de salud y sin secuelas del incidente.