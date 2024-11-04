Niña neutral: "En los próximos meses vamos a ir recuperando las lluvias normales"

La Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) publicó en las últimas horas un informe que confirma que La Niña sería de intensidad débil, a lo que se suma que sería de corta duración (se retiraría en marzo). Carolina Fernández, observadora meteorológica de Superficie y responsable de agroclimatología de la EEA Corrientes, explicó que: "En los próximos meses vamos a ir recuperando las lluvias normales"

"A comienzos del mes de octubre cambió ese pronóstico que teníamos de La Niña. Ya dejó de ser una Niña débil para pasar a ser un nuestro. Estábamos un poco desconfiados pero se fue afianzando y confirmado a través de los reportes", dijo a Hoja de Ruta.

La profesional indicó que "en los próximos meses vamos a ir recuperando las lluvias normales para la época", sostuvo.

"Es una muy buena noticia. Nos habíamos quedado con las tres Niñas que tuvimos y esa mala impresión, pero una Niña débil tampoco es tan perjudicial", dijo.

Según explicó, el fenómeno está marcado hasta febrero en esta temporada.

Mirá la nota completa