Incendio en Corrientes corte de transito estudiantes correntinos
Niña neutral: "En los próximos meses vamos a ir recuperando las lluvias normales"

"Es una muy buena noticia para los sectores productivos", explicó en Hoja de Ruta, Carolina Fernández, observadora meteorológica de Superficie y responsable de agroclimatología de la EEA Corrientes.

Por El Litoral

Lunes, 04 de noviembre de 2024 a las 11:38

La Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) publicó en las últimas horas un informe que confirma  que La Niña sería de intensidad débil, a lo que se suma que sería de corta duración (se retiraría en marzo). Carolina Fernández, observadora meteorológica de Superficie y responsable de agroclimatología de la EEA Corrientes, explicó que: "En los próximos meses vamos a ir recuperando las lluvias normales"

"A comienzos del mes de octubre cambió ese pronóstico que teníamos de La Niña. Ya dejó de ser una Niña débil para pasar a ser un nuestro. Estábamos un poco desconfiados pero se fue afianzando y confirmado a través de los reportes", dijo a Hoja de Ruta. 

La profesional indicó que "en los próximos meses vamos a ir recuperando las lluvias normales para la época", sostuvo. 

 "Es una muy buena noticia. Nos habíamos quedado con las tres Niñas que tuvimos y esa mala impresión, pero una Niña débil tampoco es tan perjudicial", dijo. 

Según explicó, el fenómeno está marcado hasta febrero en esta temporada. 

Mirá la nota completa

 

 

