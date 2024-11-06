Diego Del Río es guardaparque en el Parque Nacional Mburucuyá, un tesoro nacional en el interior correntino. "Elegí ser guardaparques para cuidar los tesoros naturales que tenemos en nuestro país", aseguró en Hoja de Ruta este miércoles, día de los Parques Nacionales en Argentina.

"El Parque Nacional Mburucuyá es el primer parque nacional que se creó en la provincia de Corrientes. Es importante porque alberga una diversidad de flora y de fauna y unos servicios ecosistémicos muy importantes. Tenemos más de 300 aves, más de 70 especies de mamíferos, infinidad de insectos, más de 1500 plantas vasculares", explicó el profesional.

Sobre cuál es su trabajo en el lugar "consta en cuidar todo esto". "Nosotros hacemos recorridas de control y vigilancia todo el tiempo y además de intentar restaurar el ambiente, prevenir la invasión de especies exóticas y también gran parte de nuestro trabajo está en la educación ambiental", destacó.

Para Diego, ser guardaparque es "cuidar los tesoros naturales que tenemos en nuestro país" "Hoy me toca estar acá en Mburucuyá, que por suerte fue un destino que yo elegí", sostuvo. Cabe destacar que los guardaparques rotan en diversos lugares y tienen que cumplir al menos dos años en cada parque de Argentina.

"El amor por la naturaleza mío básicamente surge desde que nací, siempre me gustó estar en contacto con la naturaleza", aseguró.

Diego eligió como destino el parque de Mburucuyá y asegura que es porque quedó maravillado con Corrientes. "Yo vine unas vacaciones de invierno a conocer Corrientes. Te digo la verdad, vine a voluntariar en Iberá, en San Nicolás, y me encantó. Desde ese momento dije, tengo que venir a trabajar algún día a Corrientes. Conocí Mburucuyá y directamente me alucinó", cerró.

El Parque Nacional Mburucuyá es un tesoro en el que se mezclan los esteros, el bosque chaqueño, la selva paranaense, el espinal y un hermoso palmar de yatay. Es ideal para acampar, ver aves y fauna en general. Está ubicado a solo 20 km de la localidad de Mburucuyá y muy cerca del Parque Nacional Iberá y del Parque Provincial Iberá, que juntos conforman el Gran Parque Iberá. Tiene actividades autoguiadas y son libres y gratuitas.

