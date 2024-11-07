Caíto Leconte: "No son momentos de discutir candidaturas, es momento de las ideas de la libertad"

"No son momentos de discutir candidaturas, es momento de las ideas de la libertad", dijo en Hoja de Ruta, Ricardo Caíto Leconte, presidente del Club de la Libertad. En los estudios de El Litoral Radio, el referente liberal señaló que el Partido Liberal de Corrientes "no tiene intenciones de competir" y por eso se alejó de sus cargos partidarios.

"Yo no hablo de candidaturas. Hablo de difundir las ideas de la libertad y en esa coherencia me encontraron siempre", reflexionó.

"En el Partido Liberal no está la intención de competir, está la intención de acompañar. Por eso es que yo me alejo de la conducción partidaria. Yo creo que nosotros tenemos que liderar un proyecto para Corrientes, como liberales, como herederos de 168 años de historia, donde se discutían y debatían estas ideas", sostuvo.

El referente se mostró crítico a la forma de gestionar política hoy de algunos sectores. "Acá no hay que confundirse en que uno se presenta y dice 'me gustan las ideas del presidente' y ya uno va a ganar la gobernación. Eso sería una cuestión ingenua", sostuvo.

"Lo que nosotros tenemos que hacer es que esas ideas que tan bien las transmite el Pesidente y a mi entender, tan bien las aplica en el país, son las que nosotros tenemos que plantear acá en Corrientes con la mayor claridad, coherencia y seguridad. Después la gente va a decidir", agregó.

"Nosotros como dirigentes políticos tenemos que estar a la altura de este momento histórico que vive el país y que puede vivir Corrientes", dijo Leconte.

