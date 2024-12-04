Rivas Piasentini: "Sin tener un Presupuesto Nacional que sea el norte, se hace complejo"

"Sin tener un Presupuesto Nacional que sea el norte, se hace complejo", indicó en Hoja de Ruta, el ministro de Hacienda de Corrientes, Marcelo Rivas Piasentini. "Queremos que nos paguen lo que nos corresponde por ley", agregó.
"Lógicamente todas las provincias estamos condicionadas por el presupuesto nacional. No nos olvidemos que nosotros tenemos una provincia que es altamente dependiente de los recursos de coparticipación de impuestos que nos corresponden por ley, pero sin tener un norte a través de un instrumento como el presupuesto, todo se hace un poco más complejo", indicó el ministro.
"Además, dentro del proyecto de presupuesto nacional nosotros hemos generado algún tipo de observaciones en algunos puntos que vemos que nos perjudicaría del proyecto original. Eso quedó en las áreas técnicas con la posibilidad de que fueran resueltos o que fueran sido tenidos en cuenta", adelantó.
"La verdad que es muy preocupante cuando nos retiran el norte y a partir de ahí las provincias tenemos que seguir trabajando en lo que ya veníamos haciendo que es mantener el equilibrio presupuestario. Nosotros tenemos la ventaja de tener una provincia prácticamente sin deuda, entonces los recursos que ingresan son absolutamente los recursos totales", analizó.
En un balance, Piasentini aseguró que el 2024 fue con "muchísimos altibajos". "Queremos que nos paguen lo que nos corresponde por ley", agregó.
