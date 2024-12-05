En Hoja de Ruta, la nutricionista Emilia Botello (MP 408 - Instagram: nutriemibotello_) y columnista en Hoja de Ruta, contó consejos, cuidados y tips para la alimentación en las Fiestas de Navidad y Fin de Año. La importancia de hidratarse, evitar los excesos y cumplir todas las comidas.

La celebración de las navidades se asocia tradicionalmente a comer en exceso. De ahí que el control de los nutrientes ingeridos y del valor energético de los alimentos sea en estas fechas un hecho muy a tener en cuenta.

Botello apunta a la importancia de cumplir las cuatro comidas. "No es necesario esto de no comer en todo el día y 'guardarse' para la noche", sostuvo. "Tampoco es bueno culparse por lo ingerido y querer hacer ejercicios o ingerir jugos detox, se trata de retomar su alimentación natural", mencionó.

En tanto, destacó la clave de la organización. "Programar qué fiestas hay a la noche a tal punto de comer planificadamente y pensar qué alimentos ingerimos", sugirió.

Recomendaciones alimentación Navidad

En esta época del año, no es cuestión de restringir sino de incrementar las medidas propias de una vida saludable.

Cinco comidas al día

Cuidar las raciones

Minimizar el peligro de los postres navideños y la ingesta de azucar

Comer de todo intentando no llenar los platos más de lo que lo haces habitualmente en tu dieta diaria.

Come despacio, con tranquilidad y masticando bien los alimentos y disfrutando de la compañía y de la conversación.

Tomar alcohol con moderación, pues contiene las más calorías que la grasa.

Aunque hayas realizado una comida copiosa no te saltes otras comidas. Es preferible que hagas las tres comidas principales, aunque sean más suaves para compensar los excesos

Mirá la nota completa