Martín Ascúa: "El peronismo debe proponerle a los correntinos un programa de trabajo"

"El peronismo debe proponerle a los correntinos un programa de trabajo", sostuvo en Hoja de Ruta el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, quien aspira a la gobernación en 2025. Detalló qué opina del momento que atraviesa su partido.

"Me parece positivo que nos estemos ocupando de estas cuestiones, sobre todo de los problemas de la provincia", señaló sobre las reuniones programadas en los diferentes barrios de Corrientes Capital para este viernes.

Sobre la reunión de hace dos semanas con Cristina Kirchner, Ascúa dijo "me pareció muy positiva la reunión porque en todo momento se habló sobre la necesidad de normalizar el partido y de proponer a la provincia de Corrientes un programa de gobierno para atacar los enormes problemas que tiene".

"Necesitamos hablar con otros partidos, pero sobre todo siempre con otros sectores de la sociedad y proponerle a los correntinos un programa de trabajo, de salida, de oportunidades en la producción, en la salud, en la educación, en la justicia", agregó.

