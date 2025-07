Caso Loan: "No hay profundidad, los fiscales no tienen una línea de investigación clara"

Ricardo Osuna, abogado de Antonio Benítez, el tío de Loan que está detenido, señaló a Hoja de Ruta que en el caso "No hay profundidad, los fiscales no tienen una línea de investigación clara". Insistió en la inocencia de su defendido y que no tiene vinculación con el resto de su familia.

"Yo como vi el interrogatorio por parte del equipo de fiscales y de la juez, para mí las investigaciones no van a llegar a nada, no van a llegar a buen puerto", señaló sobre encontrar a Loan.

"Los interrogatorios del equipo de fiscales ninguno tenía profundidad. Con la experiencia, me doy cuenta que no tienen profundidad en una línea investigativa. Los abogados de Buenos Aires además armaron toda una película para tratar de seguir teniendo enganchada a la prensa nacional y en realidad lo concreto y lo que surge de la investigación bien gracias", dijo.

"Yo creo que los fiscales están tratando de restaurar todo esto pero ya viene tan contaminado y tan manoseada la prueba. Primero se publica y después se investiga. Cuando viene así la cosa ya es muy difícil que ellos puedan llegar a tener algo concreto", sumó.

"Para mí la investigación y los pliegos de preguntas que hicieron el equipo de fiscales no tienen un hilo investigativo donde vos vas a preguntar, preguntar y tratar de agotar la línea investigativa", sostuvo.

El abogado insistió en la inocencia de su defendido. "Tenemos que recordar que Loan es el sobrino de Antonio Benítez, él también está angustiado. Indudablemente Benítez es un perejil acá entre tanta gente y con la investigación la jueza y los fiscales se van a dar cuenta que él no tiene nada que ver", mencionó.

Destacó que si bien Benítez no está incomunicado con el resto de la familia, no tienen diálogo. "No están incomunicados pero están totalmente aislados porque de parte de la familia nadie se pudo acercar. Una por el estado, otra por el tema económico e indudablemente que nadie se quiera acercar porque no sabe quién puede llegar a tener algo que ver", agregó.

