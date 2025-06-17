Eduardo Ledesma Pregunta: hoy Gustavo Gómez

En este episodio de Eduardo Ledesma Pregunta, el psiquiatra Gustavo Gómez reflexiona sobre las nuevas formas de adicción que afectan especialmente a niños y adolescentes: el uso compulsivo del celular, las redes sociales, los juegos online y las apuestas digitales.

Con una mirada clínica y social, nos ayuda a distinguir entre hábito y dependencia, y a pensar el rol de las familias, la escuela y el Estado en la prevención y el tratamiento. Un diálogo necesario sobre salud mental en tiempos de hiperconectividad.

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

El programa, que se estrena todos los martes a las 22, propone una serie de entrevistas a intelectuales, dirigentes políticos, artistas y profesionales de distintas ramas del saber y del hacer, para reflexionar sobre temas contemporáneos que nos atraviesan como sociedad: poder, política, género, cultura, arte. La voz y el silencio. La riqueza y la pobreza.

