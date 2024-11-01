¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

San Cayetano defensa del consumidor Paso de los Libres
Corrientes

Sabores locales y una puesta de sol única

La marca de cervezas brindó un encuentro gastronómico liderado por distintos chefs locales, con el objetivo de celebrar los sabores regionales a través de un maridaje perfecto. 

Por El Litoral

Viernes, 01 de noviembre de 2024 a las 11:48

El pasado viernes, acompañado de una tarde primaveral y un atardecer especial, Imperial llevó a cabo su primer evento gastronómico en Corrientes. Con el fin de destacar la riqueza de los productos autóctonos de la región y el atractivo turístico del lugar, la marca de cervezas generó un espacio diferente que sirvió como punto de encuentro para los amantes de la gastronomía local. 

SABORES QUE SON UN FUEGO: EDICIÓN CORRIENTES

Este evento se llevó a cabo en el marco de “Sabores que son un Fuego” , el ciclo de encuentros gastronómicos de Cerveza Imperial. El mismo se realizó en el reconocido Club Náutico “El Faro”. 
Donato de Santis, embajador de la marca, junto a otros chefs como Coco Perez y Enzo Salerno, descubrieron en conjunto los más icónicos sabores del Litoral.  A raíz de ellos, llevaron a cabo platos como cordero mesopotámico, pacú a la parrilla y ñoquis de mandioca. 

“Con este ciclo de encuentros buscamos recorrer todo el país para descubrir los sabores más especiales de cada región y así resaltar el carácter de los sabores de Imperial. En esta edición logramos demostrar que saber tiene su recompensa, y es por eso que les brindamos a todos nuestros consumidores una experiencia gastronómica única y diferente” comentó Patrizio Bergomi Brand Grouper Imperial & CX. 

