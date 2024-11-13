¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Lluvia en Corrientes Gustavo Valdés Lluvia en Corrientes
Infraestructura

Las obras que realizan en un aeropuerto de Corrientes para potenciar su conectividad

Las tareas están a cargo del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. 

Por El Litoral

Miércoles, 13 de noviembre de 2024 a las 12:12

El Gobierno de Corrientes  trabaja en la rehabilitación del Aeropuerto de la ciudad de Paso de los Libres, con el objeto de mejorar la infraestructura aeroportuaria de la región y potenciar su conectividad.

El gobernador Gustavo Valdés, constató el avance de los trabajos.

En este contexto, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través de su Unidad Ejecutora encara la construcción de una alcantarilla de gran porte sobre la pista de rodaje, al tiempo que amplía la plataforma de carga y descarga.

 La alcantarilla en cuestión es tipo O 41211 I, y tiene como importancia crucial asegurar un adecuado funcionamiento del sistema de drenaje del aeropuerto. Su  diseño y construcción garantizarán el adecuado manejo de las aguas pluviales, evitando así posibles anegamientos y  asegurando la integridad de las pistas y áreas de operación.

Por otra parte, la ampliación de la plataforma de carga y descarga constituye un elemento esencial para facilitar el flujo eficiente de mercancías y pasajeros en el aeropuerto, aportando a la eficiencia operativa del aeropuerto y mejorando así la experiencia de los usuarios.

La plataforma es ampliada en una sección de 20,00m x 110,00m de manera de permitir el giro de la nave de proyecto y a su vez  la apertura de la calle de servicio.

 

