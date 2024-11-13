Las obras que realizan en un aeropuerto de Corrientes para potenciar su conectividad

El Gobierno de Corrientes trabaja en la rehabilitación del Aeropuerto de la ciudad de Paso de los Libres, con el objeto de mejorar la infraestructura aeroportuaria de la región y potenciar su conectividad.

El gobernador Gustavo Valdés, constató el avance de los trabajos.

En este contexto, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través de su Unidad Ejecutora encara la construcción de una alcantarilla de gran porte sobre la pista de rodaje, al tiempo que amplía la plataforma de carga y descarga.

La alcantarilla en cuestión es tipo O 41211 I, y tiene como importancia crucial asegurar un adecuado funcionamiento del sistema de drenaje del aeropuerto. Su diseño y construcción garantizarán el adecuado manejo de las aguas pluviales, evitando así posibles anegamientos y asegurando la integridad de las pistas y áreas de operación.

Por otra parte, la ampliación de la plataforma de carga y descarga constituye un elemento esencial para facilitar el flujo eficiente de mercancías y pasajeros en el aeropuerto, aportando a la eficiencia operativa del aeropuerto y mejorando así la experiencia de los usuarios.

La plataforma es ampliada en una sección de 20,00m x 110,00m de manera de permitir el giro de la nave de proyecto y a su vez la apertura de la calle de servicio.