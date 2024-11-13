Valdés sobre la entrega de ambulancias: "Es una inversión de $3 mil millones de pesos"

El gobernador Gustavo Valdés entregó este jueves 20 ambulancias a instituciones sanitarias de la Provincia.

Este importante paso reafirma el compromiso con la calidad y accesibilidad de la salud. En la oportunidad se informó que las ambulancias se encuentran totalmente equipadas por parte del Ministerio de Salud Pública de la Provincia.

Durante el discurso de entrega el gobernador Gustavo Valdés mencionó: "Fue muy difícil en este ultimo tiempo la adquisición de material rodante".

En cuanto al presupuesto ocupado informó que se trato de: "Una inversión de 3mil millones de pesos".

Por último aseguró que: "El año que viene tenemos toda la fuerza presupuestaria así que los que no recibieron cambios van a comenzar a recibir".

Entre tanto, el ministro de Salud Publica de la provincia, Ricardo Cardozo, comentó: "Hoy entregamos estas ambulancias con el criterio de poder fortalecer los nudos mas importantes del sistema sanitario".

Además señaló: "Todas las ambulancias que se han comprado han sido con el esfuerzo de los correntinos y del gobierno de Gustavo Valdés".

LAS AMBULANCIAS

Las 20 ambulancias son de marca Mercedes Benz Sprinter y contienen ventilador de transporte con tubo de oxígeno y fijo, aspirador mecánico, cardiodesfibrilador, tubos de oxígeno, bolsos de Insumos y de Trauma, tablas plásticas, entre otros elementos.

Los hospitales y Centros de Salud beneficiados con las ambulancias son de las localidades de Paso de los Libres, Paso de la Patria, Mercedes, Esquina, 4 para la Dirección de Emergencias Sanitarias, Virasoro, Monte Caseros, Santo Tomé, Saladas, Caá Catí, Concepción, Dirección de Operativos Sanitarios, Hospital Ángela I. de Llano, Hospital Juan Pablo II, Mburucuyá y 2 para Goya.



