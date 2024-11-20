Lisandro Almirón: “El país crece y eso beneficia a las provincias”

El diputado nacional Lisandro Almirón, de La Libertad Avanza, dialogó sobre temas clave del panorama político actual, como el presupuesto nacional, la eliminación de las Paso y el futuro político en Corrientes.

En cuanto al presupuesto 2025, Almirón explicó que su discusión fue postergada debido a negociaciones con gobernadores. “El período de sesiones ordinarias concluye el 30 de noviembre. Lo que no se dictamine no puede ser tratado en el Congreso, salvo con dos tercios de los votos, algo que no se estila para una ley tan importante”, detalló.

Además, destacó el esfuerzo del gobierno nacional por mantener equilibrio fiscal. “El país crece, produce más, exporta más, y eso genera impacto en la recaudación y mayores recursos para las provincias”.

Sobre la eliminación de las Paso, afirmó: “El gasto electoral de las Paso es innecesario y ha demostrado ser ineficiente. Muchos partidos presentan lista única y no las utilizan para resolver internas”.

Al hablar del escenario electoral en Corrientes, Almirón fue contundente: “Vamos a competir con candidatos propios en todas las categorías. No somos una alianza electoralista; creemos en la competencia sana como esencia de la democracia”. Según explicó, buscan consolidar una propuesta distinta y diferenciada de las alianzas tradicionales que gobiernan la provincia.

Finalmente, hizo hincapié en la importancia de la transparencia fiscal y criticó la falta de esfuerzo de algunas provincias para sincerar sus números. “Ahorrar por ahorrar, sin generar mejoras para el sector público, no es pensamiento de estadista”, señaló.

*Con información de Radio Dos



