Inicia la 4ª edición del Festival del asado criollo y concurso de asadores en Goya

En Goya se desarrollará este viernes y sábado, en el predio ferial de Costa Surubí, la 4ª edición del Festival del asado criollo y concurso de asadores.

En la ocasión, habrá competencia gastronómica de este corte cárnico en sus distintas variedades y estilos, además de espectáculos musicales con destacados artistas de la región.

Vale mencionar que se estima unos 3 mil kilos de carne en ambas jornadas a disposición del público que podrá asistir, degustar y adquirir un exquisito asado y disfrutar de espectáculos musicales.

El costo de la entrada general es de $3.000 y en grilla de artistas se destacan Juancito Guenaga, Ángel Piciochi, Los Criollos de la Valle, Ricardito Silva y Los Forasteros, además de la orquesta y ballets municipales. Mientras que en la jornada de cierre se hará la entrega de premios.

Cabe destacar que este festival está catalogado dentro de lo que es “Sabores con Paye” en nuestra provincia y cuenta con equipos de asadores provenientes de Corrientes, Misiones, Formosa, Rosario y Paraná.