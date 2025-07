Familiares denunciaron que los abuelos paternos trasladaron a Corrientes a la "niña Cielo"

En las últimas horas, familiares de la "niña Cielo" viralizaron una filmación que muestra a la pequeña junto a sus abuelos paternos en Paso de la Patria, Corrientes.

Cabe recordar que, por orden de la jueza de Niñez, Adolescencia y Familia, Karina Feldman, la guarda de la niña fue otorgada a los abuelos paternos para avanzar en un proceso de revinculación familiar. Además, en la misma resolución, la magistrada estableció una prohibición de acercamiento de la madre hacia la pequeña de 6 años.

Sin embargo, ahora se viralizó un video en el que el tío del corazón de la niña se la encontró en Paso de la Patria, Corrientes, junto a sus abuelos paternos, y que, al acercarse a preguntarle cómo estaba, el abuelo se la lleva a otro lado.

Ante esto, los familiares acusan que los abuelos paternos no tienen autorización para llevarla a otra provincia, precisó el portal Diario Chaco.

Por su parte, la madre de la niña fue entrevistada por un medio televisivo y habló sobre las reacciones de la niña en el video: "Ella es una nena super feliz, extrovertida, simpática, se queda tiesa cuando la llevan, no habla no contesta, hace gestos con la cabeza, cualquiera que la conoce sabe que ella no es así. Es lógico del daño que provocaron porque abstraerla de toda su familia es un daño horrible para un niño de 6 años, la llevaron descalza sin su cepillo de dientes, sin un juguete".