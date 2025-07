El Ministerio de Salud recomienda hábitos alimenticios saludables en épocas festivas

El Ministerio de Salud Pública a cargo de Ricardo Cardozo, a través de la Dirección de Nutrición, recuerda los cuidados que hay que tener en épocas festivas. Aconsejan planificar porciones y adoptar recetas que coincidan con la temperatura de la región.

Respecto a encuentros de fin de año, la directora del área María Luz Gómez Jensen remarcó que "la clave es la organización, planificar las porciones de acuerdo a la cantidad de personas que irán".

A la vez, dijo que "hay que priorizar las preparaciones frescas y carnes magras". "Muchas veces tenemos la costumbre de adoptar recetas que no coinciden con la temperatura de la región, estamos hablando de comidas con crema, salsas o preparaciones calientes", agregó.

"El día de la fiesta no hay que llegar con hambre, tienen que hacer su rutina habitual, de colaciones y buena hidratación. Los postres tienen que ser preferentemente caseros. Además, es aconsejable volver a la actividad física al día siguiente y no terminar con estos hábitos durante esta época del año", sostuvo.

El mensaje no es prohibitivo, aconsejan no comer en gran cantidad. Todas las preparaciones a las que se está acostumbrado en estas fechas contribuyen al aumento de peso, tienen gran cantidad de azúcar y no es aconsejable para consumo diario o gran cantidad de consumo.

Alimentación en días festivos

Se acercan las fiestas y lo más importante es disfrutar y compartir con familia y amigos, sin excesos y sin culpas, por lo que te brindamos estas recomendaciones:

- La clave es la organización: planificá las porciones de acuerdo a la cantidad de personas que asistirán, para evitar el desperdicio de alimentos y seguir consumiendo durante la semana.

- Priorizá preparaciones frescas y coloridas, con gran variedad de vegetales y carnes magras.

- Evitá llegar con hambre a la cena, realizá tus comidas principales con normalidad.

- Mantenete hidratado con agua y jugos frutales naturales.

- ¿Postre? ¡claro que sí! mejor si contienen frutas y son de elaboración casera.

- Al día siguiente retomá tu rutina saludable, lo que realmente importa es lo que hacemos durante todo el año.

- Mantenélos alimentos en la heladera hasta el momento se servir, por las altas temperaturas debemos cuidar la cadena de frío.