Presencia nacional: Marcos Peña presentó su nuevo libro en la feria correntina

El segundo día de la 14° Feria del Libro de Corrientes, contó con la destacada presencia nacional de Marcos Peña exjefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019.

Presentó este viernes su libro “El arte de subir (y bajar) la montaña”, en el Auditorio “Martha Quiles.

La actual edición de la feria tiene como lema “Avío del alma”, se extenderá hasta el 19 de julio donde se destaca la gran presencia de escritores locales y nacionales.

En tal sentido el político, y politólogo argentino dio sobre su obra de que se trata de “un ejercicio de autenticidad”, con el cual “pretendo que la gente me conozca un poco más desde lo personal” y de esa manera “acompañar a personas en situación de liderazgo para que mantengan la conexión con ellos mismos”.

Peña aseguró además que no volverá a la política.

“Del peso de la fama, el peso del estrés y de todo lo que eso genera, es un poco de lo que hablo en el libro: la desconexión con uno mismo, y que creo ese es el espíritu” del mismo, dijo. Explicó que trata de “cómo buscar acompañar a personas en situación de liderazgo para que mantengan la conexión con ellos mismos y con los demás, una mirada más humanista si se quiere del tema”.

Luego añadió: “Cómo trabajar para que el personaje no te coma, que no dejes de ser una persona que está cumpliendo un rol, que al igual que mire muchos casos de artistas, deportistas, empresarios, a veces la fama confunde eso, donde la persona va quedando un poco de lado y el personaje apropiándose de todo”.

Al respecto, Peña aseguró que, en el ámbito político, “la particularidad es que, como hay mucha tensión y conflicto, eso además genera un desgaste emocional muy grande, por eso creo que es súper importante pensar en ciclos, en estar, pero también salir para poder cuidarse un poco”.

El libro “es un ejercicio de autenticidad, con el que pretendo que la gente me conozca un poco más desde lo personal”, se sinceró al ex funcionario nacional durante el gobierno de Mauricio Macri.

Sobre la actualidad de Argentina, sostuvo que “pienso que somos un país muy jovencito y que muchas veces estamos con ansiedad, esperando que las cosas cambien muy rápido”, sin embargo “los procesos duran tiempo y en ese sentido, es muy importante que no depositemos ni todas las esperanzas ni todas las frustraciones en el que le toca estar de presidente, ya que esto es una cosa mucho más colectiva, de muchos más actores que los que por ahí entran en el debate público”.