Un sacerdote correntino fue ordenado obispo auxiliar de Buenos Aires

Se trata de sacerdote Iván Dornelles, quien fue ordenado este sábado como Obispo auxiliar de Buenos Aires.

El padre de 50 años fue designado por el Papa Francisco, quién siendo entonces Jorge Bergoglio arzobispo de Buenos Aires, en los años 2000 también lo ordenó sacerdote.

La ceremonia se realizó en la mañana de este sábado en la Catedral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue presidida por el arzobispo Jorge García Cuerva.

El padre Iván Dornelles, hasta hoy estuvo a cargo de la parroquia Misericordia del barrio de Mataderos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además de prelado, Iván es abogado y profesor de piano.