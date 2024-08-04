Prevención frente a una enfermedad emergente: La Fiebre de Oropouche

Por Dr. Jorge Osvaldo Gorodner*

n Las enfermedades emergentes según la Organización Mundial de la Ssalud (OMS) son de naturaleza desconocida o de nueva aparición hasta el momento, generalmente de tipo infeccioso o transmisible.

Epidemiológicamente deben consignarse, entre otras, a la Enfermedad de Chagas, Dengue, Malaria , Leishmaniosis, Esquistosomiasis, Leptospirosis, Fiebre amarilla, Fiebres hemorrágicas; Fiebre por virus del Nilo Occidental, Encefalitis de San Luis, Hantavirus, Ébola, Tuberculosis, Fiebre de Oropouche; etc., constituyendo más del 70% de las enfermedades emergentes. En las presentes circunstancias preocupa significativamente la Fiebre de Oropouche, que por primera vez desde su aparición en el año 1955 ha cobrado dos vidas de personas jóvenes en la región amazónica del Brasil.

La fiebre de Oropouche (OROV - CIE-10 A93.0) es una zoonosis ocasionada por el virus Oropouche; género Orthobunyavirus ; familia Peribunyaviridae.

En las Américas se han reportado brotes en los últimos 10 años en Brasil, Ecuador, Guyana Francesa, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago.

En Brasil, desde la SE 1 a 18 de 2024, se detectó en 4.583 muestras ,siendo la región de Amazonas la que presentó mayor cantidad de casos (n=2.910). En Bolivia, hasta la SE 18 2024, se reportaron 313 casos confirmados en 16 municipios, en tres departamentos. Colombia, para ese mismo período notificó 38 casos. En Perú, entre la SE 1 y 18, se reportaron 259 casos. En Argentina, desde el año 2005 se estudiaron casos sospechosos en distintas provincias, destacando que Jujuy fue la única que dio casos positivos.

La Fiebre de Oropouche es transmitida por el jején Culicoides paraensis (mbariguí, en lengua vernácula ). La patología presenta dos ciclos de transmisión. Uno silvestre y otro urbano. En el primero intervienen primates y roedores, infectados por mosquitos Cx. quinquefasciatus ; Ae. serratus y Cu. paraensis. En el ciclo urbano, la infección se mantiene entre el ser humano y el vector Cu. paraensis.

Los pacientes presentan fiebre, cefaleas, eritrodermia, epistaxis o sangrado de las encías, y vómitos. No existe tratamiento específico, salvo el control del medio interno, bien hidratado. La evolución dura 1 semana aproximadamente. Se hace diagnóstico diferencial con Dengue. El diagnóstico de laboratorio incluye inmunofluorescencia directa o metodos de inmunoanálisis.

Si un ser humano es atacado, el mosquito no pica sino que muerde. Ante ello aplicar hielo en la herida y una vez seca, colocar una pomada con corticoides. Los aceites de eucalipto, citronela y menta son útiles como repelentes ambientales.

La vigilancia epidemiológica es una de las herramientas fundamentales en un programa sanitario. Estimamos que el hombre es en gran medida responsable de la prevalencia de las enfermedades emergentes, por lo que se considera que a los fines de mitigar el problema planteado debería atenderse una serie de premisas, entre otras se destacan:

l Eliminación de la maleza alrededor de los predios.

l Protección de viviendas con mosquiteros de malla fina en puertas y ventanas.

l Uso de prendas que cubran las piernas y brazos.

l Uso de repelentes que contienen DEET, IR3535 o icaridina,

l Colaborar con diferentes servicios epidemiológicos y asistenciales mediante interconsultas para investigación y control.

l Rellenar o drenar las colecciones de agua que pueden servir como sitios de oviposición de las hembras.

l Promover la prevención es económicamente más redituable que apelar a la lucha para eliminar una noxa establecida. Por ende, encarar la problemática infectológica de las enfermedades emergentes, además de tratarse de un serio problema sociosanitario también lo es económico, y en circunstancias de elevado monto. La situación epidemiológica en países vecinos a Argentina y las dos primeras defunciones en mujeres jóvenes desde la aparición del virus nos advierte de la magnitud y virulencia de la noxa, con probable mayor extensión territorial habida cuenta del cambio climático.

Encarar la prevención y lucha con programas sanitarios a largo plazo, enmarcados en una política de Estado, y con la participación responsable de la comunidad, es una medida imprescindible ante el serio desafío que ello implica.

*JORGE OSVALDO GORODNER: Médico (UBA), Doctor en Medicina (UBA). Profesor Honorario de Medicina (UBA). Miembro de la Academia Nacional de Medicina de Buenos AIRES. Miembro del Tribunal de Honor de la Asociación Médica Argentina. Presidente de la Sociedad Argentina de Enfermedades Emergentes (AMA).