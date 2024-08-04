Alerta amarilla por lluvias y tormentas para 20 localidades correntinas

El Servicio Meteorológico Nacional publicó este domingo un alerta amarilla por lluvias y tormentas para gran parte de la provincia de Corrientes.

Se prevé que las precipitaciones inicien por la mañana y se extiendan durante la tarde.

Hasta el momento las localidad afectadas son: Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Ituzaingó, San Miguel, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce.+

Según el organismo nacional, "El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas pueden estar acompañadas con ráfagas, intensa actividad eléctrica, y ocasional caída de granizo".

Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre los 20 y 40 mm.