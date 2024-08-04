¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

estudiantes correntinos violencia de género Gustavo Valdés
estudiantes correntinos violencia de género Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Pronóstico

Alerta amarilla por lluvias y tormentas para 20 localidades correntinas

El SMN anunció precipitaciones en el transcurso de la mañana de este domingo. 

Por El Litoral

Domingo, 04 de agosto de 2024 a las 07:44

El Servicio Meteorológico Nacional publicó este domingo un alerta amarilla por lluvias y tormentas  para gran parte de la provincia de Corrientes.

Se prevé que las precipitaciones inicien por la mañana y se extiendan durante la tarde. 

Hasta el momento las localidad afectadas son:  Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Ituzaingó, San Miguel, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce.+ 

Según el organismo nacional, "El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas pueden estar acompañadas con ráfagas, intensa actividad eléctrica, y ocasional caída de granizo".

Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre los 20 y 40 mm.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD